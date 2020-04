Fortnite Capitolo 2, Stagione 3: la data di lancio

Come ormai probabilmente già saprete, la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è stata estesa fino alla fine di maggio 2020. Questo significa che al lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 manca ancora parecchio tempo: e tuttavia apprendiamo in queste ore che è stata confermata una data di lancio più precisa. Dunque ve la riportiamo, affinché possiate segnarvela e premunirvi di conseguenza.

La data di lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è attualmente prevista per il 4 giugno 2020; chiaramente tenete presente che all'ultimo momento gli sviluppatori di Epic Games potrebbero confermare un ulteriore piccolo slittamento, dal 4 giugno ai giorni seguenti. Ma nulla di troppo drastico, ormai è chiaro: bisogna aspettare giugno 2020 per vedere i nuovi contenuti rilevanti di Fortnite Battaglia Reale.

Comunque, non tutte le informazioni sono negative. Difatti un ritardo nel lancio della Stagione 3 significa che i giocatori di Fortnite Capitolo 2 avranno molto più tempo a disposizione per completare tutte le sfide mensili e settimanali, nonché per sbloccare le skin oro dei boss dell'Agenzia: Mida, Miaoscolo, Nitroglicerina, Agente Bananita, Skye e Brutus. E fidatevi, questo richiede parecchio tempo: bisogna arrivare almeno fino al livello 350. Sarebbe stato impossibile, senza un rinvio della stagione in corso.

Tra le ultime notizie a tema Fortnite abbiamo il dovere di segnalarvi almeno il rilascio della skin Deadpool X-Force, assieme a tutti i costumi dei suoi compagni; sono ora presenti a pagamento nel negozio di Epic Games.