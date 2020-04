Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered, uscita imminente secondo un leaker

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered arriverà presto: l'uscita del gioco è imminente secondo il noto leaker The Gaming Revolution, che parla di un'esclusiva temporale di un mese su PS4.

Esattamente come accaduto con Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, anche in questo caso il pacchetto includerà la sola campagna e non il comparto multiplayer, stando a questo report.

A quanto pare entrambi i progetti erano fermi ai box in casa Activision fin dal 2018, ma sono stati stoppati per via della sparatoria di Dallas: il publisher voleva evitare spiacevoli collegamenti.

Vale la pena di ricordare che The Gaming Revolution ha previsto correttamente il lancio della remaster di Call of Duty: Modern Warfare 2, dunque è lecito supporre che il leaker conosca anche la situazione dell'episodio successivo della serie.

Secondo la medesima fonte, il comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe pronto, ma non verrà pubblicato perché gli autori temono che agli utenti possa non piacere, dopo le tante modifiche apportate rispetto all'originale.