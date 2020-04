Ubisoft, Uplay+ in offerta

Uplay+ è in offerta sullo store Ubisoft! Il servizio in abbonamento della casa francese può essere vostro a prezzo ridotto: ecco i suoi vantaggi.

Uplay+ è in offerta sullo store ufficiale Ubisoft: il servizio in abbonamento può essere vostro a 6,99 euro anziché 14,99 per il primo mese, consentendovi così di provare questa fantastica esperienza a fronte di un investimento minimo e cominciare a giocare alcuni dei migliori titoli inclusi nel suo ricco catalogo. La promozione, partita qualche giorno fa e valida fino al 7 maggio, può essere sfruttata in maniera molto semplice: basta recarsi sul sito di Uplay+, cliccare sul pulsante "Ottieni Uplay+", selezionare il piano in abbonamento che prevede il primo mese a 6,99 euro, effettuare l'accesso con i propri dati o procedere con la registrazione e infine selezionare il sistema di pagamento preferito fra carta di credito e Paypal. I vantaggi del servizio sono molteplici: oltre a vantare un catalogo composto da oltre cento titoli, Uplay+ consente di accedere fin dal day one (e talvolta anche in anticipo) ai nuovi giochi in uscita, presenti sulla piattaforma sempre nella versione Premium, dunque con tutti i DLC e le espansioni già incluse nel pacchetto. Come per tutti gli abbonamenti in stile all-you-can-play, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una forma di noleggio digitale, valida fintanto che la sottoscrizione è attiva. Quali sono i giochi più interessanti di Uplay+? Ecco una rapida selezione.

Assassin's Creed Odyssey Volete passare tutto il primo mese di abbonamento a Uplay+ giocando con un unico titolo? Allora la Ultimate Edition di Assassin's Creed Odyssey è esattamente ciò che state cercando. Questa ricca edizione dell'ultimo episodio della serie Ubisoft, normalmente in vendita a 114,99 euro, include non solo la corposa e coinvolgente campagna di base ambientata nell'antica Grecia, durante il periodo della guerra fra Sparta e Atene, ma anche una serie di extra e lo straordinario Season Pass. Quest'ultimo vede la presenza delle remaster di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation, nonché due interessanti archi narrativi pensati per approfondire la storia degli Isu, divisi in un totale di sei storie. Inutile dire che l'abbonamento consente di accedere anche a tutti gli altri episodi del franchise.

Far Cry 5 Se preferite l'azione in prima persona e le meccaniche sparatutto, la Gold Edition di Far Cry 5 offre questo e molto altro. Parliamo di un pacchetto che costa 89,99 euro e ci catapulta per la prima volta nell'entroterra americano, alle prese con una pericolosa setta che ha preso il controllo di un'intera regione, in barba alle forze dell'ordine, reclutando fedeli adepti e armandoli fino ai denti. Nei panni di un agente di polizia alle prime armi, dovremo sopravvivere alle nefaste conseguenze di un tentativo di arresto del leader carismatico Joseph Seed ed esplorare un ampio open world, portando a termine incarichi man mano più complessi per liberare Hope County dal controllo della sua organizzazione. Oltre ai DLC, nel catalogo di Uplay+ è disponibile anche un vero e proprio sequel post-apocalittico del gioco, Far Cry: New Dawn, presente con la Deluxe Edition da 54,99 euro.