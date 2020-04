Danganronpa 1, 2 e V3 annunciati su smartphone

Danganronpa 1, 2 e V3 arriveranno anche su smartphone, in base a quanto riferito da Spike Chunsoft nel corso di un recente evento trasmesso in livestream e intitolato "Dangan TV: Hope Goes Forward!", dedicato ovviamente alla particolare serie di visual Novel.

Nel corso dell'evento, rientrata tra l'altro nei Famitsu Dengeki Game Awards 2019, Spike Chunsoft ha dunque annunciato che Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony saranno tutti e tre pubblicati in versione mobile, all'interno del Danganronpa 10th Anniversary Project, visto che anche la serie in questione ha raggiunto quest'anno il suo decimo anniversario.

Non ci sono ancora date di uscita precise, ma a quanto pare le versioni mobile dei vari titoli riproporranno i medesimi contenuti con degli adattamenti applicati all'interfaccia e alla grafica per essere goduti al meglio sui touch screen de dispositivi mobile, oltre a nuovi extra.

Tuttavia, questo non esclude ulteriori novità, visto che gli sviluppatori si sono raccomandati di continuare a seguire le novità sui titoli in questione con ulteriori annunci in arrivo nel prossimo periodo. Non è chiaro se questi appuntamenti siano comunque dedicati ai capitoli mobile annunciati o se siano previste novità assolute come nuovi capitoli per la serie principale su console, staremo a vedere.

In ogni caso, si tratta di titoli particolari e molto interessanti per chi non li ha già giocati in precedenza, che potrebbero trovare una forma ideale sui dispositivi mobile, in attesa di capire se si tratti sia di Android che di iOS. Sul fronte console, tutti i giochi in questione sono compresi nella Danganronpa Trilogy uscita l'anno scorso su PS4, dunque il recupero è particolarmente semplice, nel caso. Erano probabilmente queste, con possibili aggiunte in futuro, le novità in arrivo da Spike Chunsoft annunciate la settimana scorsa.