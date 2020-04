Moons of Madness gratis giocando a Cyrano Story: come funziona la particolare offerta su Steam

Moons of Madness può essere ottenuto gratis giocando a Cyrano Story su Steam, ma ci sono delle condizioni che rendono la questione ben più difficile di quanto si possa pensare, visto che l'ottenimento della chiave per il download non è così automatica come poteva sembrare inizialmente.

Nelle ore scorse è emersa la notizia, sul forum di Steam, di una promozione incrociata in corso fra Cyrano Story e Moons of Madness, che consente di ottenere quest'ultimo completando l'altro. Tuttavia, una precisazione seguente ha spiegato che, una volta completato Cyrano Story, si ha il 5% di possibilità di ottenere la chiave per il download gratuito di Moons of Madness, dunque un "drop rate" non proprio amichevole.

Tuttavia, ci sono delle precisazioni da fare che rendono l'offerta comunque interessante: intanto c'è una certa connessione logica tra i due titoli, visto che Cyrano Story è nato da un Alternate Reality Game che era stato creato nel 2019 e che consente di effettuare un approfondimento sull'ambientazione di Moons of Madness, spiegando qualcosa dell'orrore cosmico che caratterizza l'ambientazione del nuovo gioco Funcom.

Inoltre, si tratta di un titolo molto breve e gratuito, che può essere giocato quante volte si vuole, dunque si può continuare a ritentare varie volte per ottenere la chiave per il download gratuito di Moons of Madness.

Di fatto, seguendo la guida pubblicata sui forum di Steam, è possibile completare Cyrano Story in pochi minuti, cosa che consente di effettuare diverse run in successione senza spenderci troppo tempo. In base a quanto riferito, la possibilità di ottenere Moons of Madness gratis effettivamente c'è, solo che ci sono persone che l'hanno ottenuta dopo pochi tentativi e altri che invece hanno dovuto rigiocare Cyrano Story decine di volte, dunque valutate voi se sia il caso di investirci tanto tempo.

Come potete vedere nella nostra recensione, Moons of Madness è un'interessante avventura dai toni "horror cosmici", che riprende elementi dalla tradizione di Lovecraft e dalla fantascienza, avvicinandosi in questo senso a certi elementi tipici di Dead Space, dunque può valere la pena tentare.