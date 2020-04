NieR Re[in]carnation, un video gameplay mostra un frammento del gioco in azione

NieR Re[in]carnation torna a mostrarsi in maniera ufficiale, questa volta con qualche sprazzo di gameplay diffuso direttamente da Square Enix per il nuovo capitolo originale della serie previsto appositamente per le piattaforme mobile con questo nuovo trailer.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un gioco sviluppato per smartphone, questo NieR Re[in]carnation sembra essere una sorta di action adventure in 3D, a giudicare dalla sequenza visibile in questo video, sebbene l'assoluta mancanza di elementi attivi di gameplay al di là dell'esplorazione (alquanto lineare) faccia pensare che il gioco sia ancora in una fase alquanto preliminare dello sviluppo, cosa peraltro specificata anche dalla scritta in sovrimpressione all'inizio del filmato.

In ogni caso, sembra decisamente dotato di un'atmosfera molto affascinante, mentre aspettiamo di avere ulteriori informazioni riguardanti la sua collocazione all'interno dello strano e complesso universo di NieR e Drakengard, di cui questo titolo sembra esplorare elementi diversi.

NieR Re[in]carnation è prodotto da Yosuke Saito e diretto da Yoko Taro, ma lo sviluppo è affidato al team Applibot, con character design da parte di Akihiko Yoshida di CyDesignation e concept art di Kazuma Koda. Sembra insomma una produzione di alto profilo per un gioco mobile.

Ne sapremo probabilmente di più con il nuovo evento in streaming per la prossima settimana fissato da Square Enix e dedicato interamente a NieR, che si terrà il 22 aprile. Nel frattempo, proprio oggi abbiamo pubblicato lo speciale sul ritorno di Nier, in cui Aligi Comandini spiega perché è il caso di giocare il remaster in arrivo.