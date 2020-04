I migliori giochi usciti nel 1997, da Final Fantasy 7 a Gran Turismo

Giocando al remake del classico Squaresoft, Final Fantasy 7 Remake, è possibile scorgere e assaporare un ingrediente segreto che non è frutto della bravura di sceneggiatori e programmatori giapponesi, e che si trova in ogni videogioco uscito durante il 1997, ovvero l'anno in cui il nostro hobby preferito ha gettato le base per il futuro che oggi, da presente, tutti stiamo vivendo. Il 1997 è stato una delle annate migliori di sempre, e per avere la conferma basta ripercorrere i giochi usciti da gennaio a dicembre, un sequenza interminabile di classici o capostipiti destinati a grandi, grandissime cose, se non addirittura a rivoluzionare generi e a inventarne di nuovi.

Il giappone migliore Il 1997 inizia proprio da lui, Final Fantasy 7, ovvero il capitolo della serie più amato di sempre, dotato di una magia unica e capace di infondere vita in personaggi e scenari come mai nessun altro. Ma questo è solo l'inizio visto che dopo poche settimane fu il turno di Nintendo e Mario Kart 64, la versione perfezionata di un gioco destinato a fare sfaceli. Sempre dal Giappone, subito dopo tocca a Castlevania Symphony of The Night ad alzare ulteriormente l'asticella. Cosa che fece anche Namco con Tekken 3, ancora oggi il capitolo più importante di tutta la serie, nella quale la maggiore complessità non danneggiava minimamente la purezza del gameplay come invece è accaduto successivamente.

L'Occidente risponde Stanchi, i giapponesi ripongono per qualche mese le armi e lasciano spazio libero all'occidente, da dove arriva X-Wing Vs Tie Fighter, ovvero uno dei primissimi giochi pensato e sviluppato con un occhio di riguardo al multiplayer online. Riuscite a immaginare cosa ha significato, nel 1997, poter combattere su un caccia ribelle o su un velocissimo Tie imperiale accanto e contro i propri amici? Forse no. È poi il turno di The Last Express, una delle avventure grafiche più affascinanti di tutti i tempi e a stretto giro di Dungeon Keeper, l'ennesimo colpo di genio di un Peter Molyneux che all'epoca non ne sbagliava nemmeno una.