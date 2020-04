Giochi gratis su Steam: 7 nuovi titoli e 2 DLC in regalo per PC, ecco i link per il download

Altri giochi gratis vengono proposti in questi giorni su Steam, che prosegue nella sua politica di offerte in accordo con i vari sviluppatori su diversi titoli del proprio catalogo, in questo caso 7 giochi e 2 DLC di cui potete trovare qui i link per il download, la maggior parte per PC Windows ma con qualcosa utilizzabile anche su Mac e Linux.

Si tratta di titoli piuttosto particolari, soprattutto indie quasi sperimentali nelle soluzioni di gioco o produzioni di dimensioni piuttosto piccole, ma possono comunque racchiudere delle esperienze davvero molto interessanti e in ogni caso sono tutti scaricabili gratuitamente per un periodo limitato di tempo, che in questo momento di quarantena da coronavirus non fa certo male.

Tra questi troviamo Gamecraft, una sorta di game maker che consente di creare dei videogiochi all'interno di una struttura sandbox, mettendo insieme vari componenti e regolandoli in base ad alcune basilari regole di gioco in modo da creare delle esperienze videoludiche nel gioco stesso. Lost Daughter è un particolare action game a mondo aperto che ci mette nei panni di un uomo intenzionato a ritrovare la propria figlia perduta, rappresentando un po' una sorta di GTA in scala (decisamente) ridotta.

Particolarmente interessante anche la possibilità di scaricare gratuitamente Manual Samuel attraverso il regalo della key Steam su Humble Bundle, il bizzarro action puzzle nel quale dobbiamo guidare uno scoordinato personaggio alle prese con situazioni quotidiane che diventano alquanto complicate.

Polyball riprende la storica tradizione di Marble Madness e la traduce all'interno di mondi astratti e alquanto fascinosi, mentre Will Glow the Wisp è una sorta di incrocio tra "Super Meat Boy, Geometry Wars e Enter the Gungeon", in base alla descrizione fatta dagli stessi sviluppatori, ma con un look decisamente retro.

Drop è una semplice ma affascinante avventura di un ragazzo alle prese con il mare e le storie che lo caratterizzano, mentre Red Gate è una sorta di adventure RPG che si gioca sull'intercessione tra due mondi, uno incentrato sul combattimento e l'altro sull'esplorazione. Infine, troviamo anche due ricchi DLC per il noto Overcooked 2 scaricabili gratuitamente.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi gratis attualmente disponibili su Steam con i link per il download, considerando che le offerte hanno scadenze differenti che vanno dal 18 al 24 aprile: