WINDTRE, nuovo prezzo tutto incluso per la rete fissa: cosa cambia

Vi riportiamo alcune informazioni molto importanti relative a WINDTRE, raccolte dalla redazione di mondomobileweb. Il nuovo operatore unico sarebbe pronto a lanciare sul mercato un nuovo prezzo tutto incluso per la rete fissa: vediamo dunque tutto ciò che bisogna conoscere.

Le novità in questione verranno introdotte da WINDTRE non prima del prossimo 20 aprile 2020, stando alle indiscrezioni: ci sarà un nuovo prezzo tutto incluso a riassumere il pacchetto. I contenuti prevederanno ancora internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1000 Mbps, chiamate a consumo, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (tutti già inclusi nel costo finale) e GIGA illimitati su 3 SIM WINDTRE. Il tutto al prezzo finale di 31,98 euro al mese. Al momento della recente fusione tra Wind e Tre in WINDTRE tutte queste modifiche non erano ancora state annunciate.

Seconda novità importante: sempre dal 20 aprile 2020 si potrà ottenere un costo scontato sulle offerte standard se l'intestatario abbinerà una delle offerte di rete mobile targate WINDTRE; il costo scontato verrà inoltre differenziato in base alla tecnologia di rete. Dunque le offerte in Fibra FTTH, FTTC standard e ADSL 20 Mega avranno un prezzo di 25,98 euro al mese, in FTTC Bitstream NGA un prezzo scontato a 28,98 euro, infine in ADSL 7 Mega a 30,98 euro.