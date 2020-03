WindTre, nuovo operatore unico ufficiale a partire dal 16 marzo, offerte e prezzi con MIA

WindTre è stato confermato come nuovo operatore unico ufficiale, che avvierà le attività dal 16 marzo con nuovi piani telefonici di cui riportiamo le prime offerte e prezzi relativi.



Confermando dunque quanto era emerso in precedenza, in particolare dai messaggi di addio ai clienti, WindTre diventa dunque il nuovo organismo unico dalla fusione delle due compagnie, espandendo inizialmente l'offerta MIA già disponibile ad un primo gruppo di clienti a febbraio.



Troviamo dunque MIA Super Fibra (FTTC e FTTH), per la connessione domestica a internet, oltre ai piani smartphone MIA Plus e MIA Smart. Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma dovrebbero essere offerte con un alto tasso di personalizzazione da parte degli utenti, con possibilità di utilizzare credito residuo o addebito diretto su carta di credito o conto corrente.



Non si tratterebbe dunque di tariffe standardizzate ma di numerose varianti, che vanno da un minimo di minuti illimitati + 500 SMS + 10GB a offerte più comprensive, ovviamente con prezzo a crescere. Gli estremi dovrebbero essere 5,99 euro per quanto riguarda la tariffa più bassa e 24,99 euro per quanto riguarda il massimo costo prevedibile.



Tra i servizi inclusi ci sono segreteria telefonica, servizio "Ti ho cercato" attivabile a parte, servizio Richiama. Il call center dovrebbe essere unificato e corrispondente al numero 159. Attendiamo dunque le informazioni ufficiali da parte di WindTre, visto che al momento sul sito dedicato è visibile solo un generico spot pubblicitario che annuncia l'arrivo del nuovo operatore unico che unisce le due compagnie in un solo organismo.