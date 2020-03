FIFA Mobile: le solette adidas GMR portano le vostre prestazioni reali nel calcio virtuale

Una delle prime sfide è Master Finisher, in cui i giocatori sono chiamati a realizzare 40 conclusioni all'interno dell'area di rigore in una settimana per guadagnare monete e potenziamenti di abilità nel loro gioco FIFA Mobile. Il tiro più forte di ciascun giocatore verrà anche inserito in una speciale classifica, per rendere ancora più stimolante la competizione con i propri amici.



Dopo l'annuncio di Ninja come parte della campagna Time In, il lancio di adidas GMR segna un passaggio fondamentale per adidas per entrare nello spazio di gioco phygital - l'ultimo passo nella sua missione di diventare il marchio sportivo per eccellenza che influenza la cultura gaming.



Moritz Kloetzner, Director of Business Development di adidas Football, ha dichiarato: "adidas è impegnata nell'innovazione del gioco per tutti gli atleti, indipendentemente da quale sport pratichino. adidas GMR vive tra gaming e mondo reale perché è lì che si trova il pubblico. Esplorando e sfidando gli approcci tradizionali allo sviluppo del prodotto, insieme a Jacquard di Google e EA SPORTS FIFA Mobile, siamo stati in grado di fornire ai giocatori un modo completamente nuovo di usare la loro creatività per il miglioramento di questo sport."



Matt Lafreniere, Producer EA SPORTS FIFA Mobile, ha commentato: "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi in cui offrire nuove esperienze ai videogiocatori che colleghino il mondo reale del calcio con quello virtuale in FIFA Mobile. Con adidas GMR, stiamo lanciando un nuovo modo di progredire nel gioco, consentendo ai giocatori di far crescere il loro Ultimate Team in FIFA Mobile attraverso il gioco che amano, sia dentro che fuori dal campo."



Ivan Poupyrev di Google ha dichiarato: "Jacquard di Google integra interattività, connettività e A.I. nelle nostre abitudini quotidiane per renderle più utili e divertenti, come la soletta adidas GMR. Usando algoritmi avanzati di machine learning, abbiamo fatto in modo che il Jacquard Tag, che si trova all'interno della tua scarpa, riconosca i movimenti che i videogiocatori effettuano in campo e premiarli con un'esperienza di gioco unica nel suo genere in EA SPORTS FIFA Mobile. Sono entusiasta del fatto che la tecnologia Jacquard possa offrire una gamma completamente nuova di esperienze per i giocatori. Le opportunità sono infinite."



Christian Volk, Director FIFA eFootball & Gaming, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di supportare il progetto GMR, un'innovazione che migliorerà l'esperienza per i giocatori di FIFA Mobile in tutto il mondo. Le innovazioni che sfruttano la tecnologia per migliorare l'esperienza degli appassionati di calcio sono una parte fondamentale della strategia della FIFA."



adidas GMR sarà disponibile per l'acquisto online su adidas.com/gmr e nei negozi adidas selezionati. adidas GMR avrà un prezzo consigliato di € 34,99. Chissà se sarà mai implementato anche in FIFA 20!