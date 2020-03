TechTonik, nuova puntata alle 14.00: parleremo di AMD, Ryzen e Radeon, fate le vostre domande!

TechTonik, la nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, torna oggi 10 marzo 2020 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 14.00 alle 15.00. Parleremo di AMD e di tutte le novità sulle sue CPU e GPU, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande.



A condurre la rubrica ci sarà come sempre Pierpaolo Greco, che discuterà in maniera approfondita dei risultati finanziari di AMD. Il colosso della tecnologia ha presentato i suoi piani per i prossimi mesi, delineando le sue strategia sia in ambito PC, con le CPU Ryzen e le GPU Radeon, ma anche in quello console, parlando di RDNA2 e di PS5 e Xbox Series X.



Pierpaolo farà dunque una panoramica su tutte le informazioni emerse finora, come la conferma che PS5 e Xbox Series X sono in tempo ad arrivare entro Natale, sul modo di approcciare il raytracing della compagnia americana, ma non solo.



Come sempre potete cominciate a fare le vostre domande qui nei commenti: saranno le prime che Pierpaolo leggerà in diretta prima di passare alla chat su Twitch.



