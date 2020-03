Ori and the Will of the Wisps: voti stellari dalle prime recensioni per il gioco Moon Studios

Ori and the Will of the Wisps sarà disponibile ufficialmente da domani ma scade oggi l'embargo sulle recensioni e relativi primi voti, che iniziano dunque a comparire online e tratteggiano un nuovo capolavoro di design da parte di Moon Studios, nel solco segnato già dal predecessore.



La situazione è ancora in divenire vista la scarsa quantità di recensioni pervenute finora, ma affidandoci a Metacritic il gioco ha al momento un Metascore (ovvero il voto medio proveniente dalla raccolta delle recensioni effettuate finora) di 92 su Xbox One e 89 su PC. In generale, le valutazioni sono piuttosto allineate sul giudicare ottima la struttura in stile metroidvania di Ori and the Will of the Wisps, che sostanzialmente parte dalla già splendida base di Ori and the Blind Forest e ne amplia ed evolve ogni caratteristica, raggiungendo dunque nuovi livelli qualitativi.



Grafica, level design complesso dato dalla mappa interconnessa, animazioni e sistemi di gioco sono dunque tutti ulteriormente evoluti in questo nuovo capitolo del gioco Moon Studios.



A quanto pare, ci sono anche stati vari problemi tecnici che hanno afflitto la versione Xbox One base ma che dovrebbero essere stati risolti dalla patch del day one che è già disponibile in queste ore, in base a quanto riportato anche dagli stessi sviluppatori.



Se non l'avete ancora fatto, correte a leggere la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps ad opera di Tommaso Pugliese, nel frattempo ricordiamo che il gioco sarà disponibile da domani anche su Xbox Game Pass, gratis per gli abbonati al servizio Microsoft.



Vediamo dunque i primi voti assegnati al gioco:

Hardcore Gamer - 10

VGC - 10

Game Informer - 9,5

Destructoid - 9,5

IGN - 9

Vandal - 9,4

COGconnected - 9,4

WorthPlaying - 9

Stevivor - 9

GamesRadar+ - 9

Gamers Heroes - 9

GamingBible - 9

The Indie Game Website - 9

AusGamers - 9

Windows Central - 9

God is a Geek - 9

Press Start - 9

WCCFtech - 8,7

Dualshockers - 8,5

PC Gamer - 8,1

Shacknews - 8

EGM - 8

PCGamesN - 7