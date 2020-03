Xbox Game Pass, le novità di marzo 2020

Siamo già a marzo 2020 e Xbox Game Pass rinnova il proprio catalogo con una nuova serie di giochi gratis per gli abbonati (sappiamo che la definizione piace tantissimo), almeno per quanto riguarda la prima metà del mese. Si tratta dunque della prima di almeno due mandate ed è presto per fare bilanci, ma si parte già di buon passo, soprattutto grazie all'introduzione di Ori and the Will of the Wisps direttamente al lancio, così com'è la norma ormai per le esclusive Microsoft, produzioni first party o no (come in quest'ultimo caso, visto che Moon Studio resta un team indipendente).



Mese strano, questo marzo 2020: in molti si aspettavano grossi movimenti sul fronte third party, in particolare per quanto riguardava l'arrivo di Control, rimasto a lungo nelle voci di corridoio su Xbox Game Pass: invece il gioco Remedy è spuntato a sorpresa su PlayStation Now e non si fa ancora vedere da queste parti, cosa che peraltro fa emergere anche degli inquietanti dubbi sulla possibilità che vi possano essere accordi di esclusiva anche per quanto riguarda i titoli da inserire nei servizi su abbonamento, viste anche le sospette coincidenze tra la scomparsa e proposta dei capitoli di Tomb Raider da un servizio all'altro. In ogni caso, la prima mandata di marzo è solida, in particolare su console dove oltre a Ori and the Will of the Wisps troviamo anche NBA 2K20 subito nei primi giorni del mese, in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi del catalogo. C'è però da dire che tra febbraio e marzo abbiamo assistito anche a defezioni importanti, forse con le uscite dal catalogo di maggior rilievo viste finora, almeno così concentrate in un breve periodo.



Halo: Combat Evolved Anniversary - PC, 3 marzo Praticamente a sorpresa, visto che non era stata mai annunciata una data di uscita precisa, su PC è arrivato Halo: Combat Evolved Anniversary, ovvero la versione rimasterizzata dal primo, mitologico capitolo della serie di Bungie/343 Industries, inserito all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection o acquistabile anche singolarmente (oppure semplicemente scaricabile per gli abbonati a Xbox Game Pass). Be', qualsiasi commento è superfluo: ci troviamo di fronte a uno dei videogiochi assurti al rango di icona generale dell'intera industria, il gioco che ha lanciato la figura di Master Chief e il brand Xbox nella storia. La versione rimasterizzata comprende il supporto per la risoluzione in 4K e una serie di accorgimenti tecnici aggiuntivi specifici per la versione PC, come la possibilità di modificare il campo visivo e settare varie caratteristiche tra qualità grafica e performance, mentre per il resto si tratta della buona vecchia Campagna originale con ricostruzione totale di texture e modelli poligonali, oltre al nuovo multiplayer inserito all'interno del contesto della Master Chief Collection. Andate e scaricate, se non l'avete già fatto.



Mother Russia Bleeds - PC, 4 marzo Dopo il successo raccolto su Steam, Mother Russia Bleeds arriva anche su Xbox Game Pass in versione PC, a tre anni di distanza dal suo lancio originale ma ancora in tempo per essere ben goduto da chi ancora non l'ha preso in considerazione. Si tratta di un action game a scorrimento di vecchia scuola, un vero e proprio beat'em up come andavano un tempo, sviluppato come omaggio al mitico genere che ha caratterizzato il periodo degli 8 e 16-bit. Anche in questo caso abbiamo a che fare con botte da orbi in vari contesti urbani, con vari personaggi intenti a menare le mani contro nemici variopinti in una Unione Sovietica evidentemente presa d'assalto da criminali di vario tipo, da sistemare con l'ultra-violenza. La grafica è rigorosamente in 2D come lo sviluppo del gioco stesso, che presenta un buon sistema di combattimento veloce, dinamico e impegnativo e offre la possibilità per il multiplayer cooperativo, vero e proprio must per questo tipo di giochi.



NBA 2K20 - Xbox One, 5 marzo Una buona iniezione di sport digitale arriva con l'introduzione di NBA 2K20 nel catalogo. La simulazione di basket di Visual Concepts è, come al solito, molto ben costruita da parte del team, al di là di qualche inconveniente tecnico emerso soprattutto al lancio. Purtroppo è anche funestata da problemi che vanno un po' al di là dell'ambito standard del gameplay o delle questioni tecnologiche: il gioco si è trovato al centro di un'ampia polemica per la gestione decisamente controversa delle micro-transazioni presenti al suo interno, con la valuta in-game, acquistabile con denaro reale, gestita in maniera da diventare davvero troppo invadente. Insomma, il gioco è stato accusato di essere un pay to win sotto molti aspetti e spingere verso gli acquisti in app. Tuttavia, ci sono anche molti aspetti positivi in NBA 2K20, dalla modalità Carriera al semplice alla solita presentazione veramente di alto calibro. Di fatto, resta la migliore simulazione di basket disponibile sulla piazza (nonché l'unica, in effetti), dunque la sua introduzione nel catalogo è di grande importanza.



Train Sim World 2020 - PC e Xbox One, 5 marzo E ora, per qualcosa di completamente diverso, eccoci alle prese con Train Sim World 2020, simulazione di gestione ferroviaria da parte di Dovetail Games, team specializzato in giochi di questa tipologia (sebbene spesso in ambiti diversi). Si tratta, sostanzialmente, del sogno di tutti i collezionisti e appassionati di treni: il gioco ci mette infatti alla guida di varie tipologie di treno, con una completa interattività in cabina e una riproduzione notevole di varie ambientazioni e tratte ferroviarie reali. Non si tratta solo di guidare i treni ma anche di gestire ferrovie e stazioni, cercando di ampliarne le funzionalità far andare tutto il meglio, organizzando i trasporti in base anche alle diverse tipologie fra passeggeri e merci. Insomma, per chi ha sempre subito il fascino irresistibile del trasporto su rotaia e di quelle belle macchinone di ferro, Train Sim World 2020 può rappresentare la fonte di lunghe ore di spasso, tutto senza nemmeno dover pagare il biglietto.



Ori and the Will of the Wisps - PC e Xbox One, 11 marzo Ecco a quello che è indubbiamente il gioco di marzo 2020 per quanto riguarda Xbox Game Pass e non solo, essendo un serio candidato ad essere anche gioco dell'anno, considerando il precedente. Ori and the Will of the Wisps è un platform con elementi adventure che si può far rientrare in quel genere misto noto oggi come "metroidvania", anche se in questo caso le dinamiche legate alle piattaforme risultano particolarmente importanti, in mezzo ad enigmi, combattimenti e abilità speciali. Il nuovo gioco di Moon Studios si presenta come un'evoluzione sostanziale del già fantastico Ori and the Blind Forest, dunque si parte da una base già altissima e si punta ancora più in alto, con quanto visto finora che sembra davvero confermare le più rosee aspettative per Ori and the Will of the Wisps. Le atmosfere trasognate mettono fanno da sfondo a un gameplay che è una macchina perfetta, ulteriormente evoluta con questo secondo capitolo: che siate o meno appassionati del primo Ori la questione non cambia, il download è semplicemente obbligatorio per tutti.



Pikuniku - PC e Xbox One, 12 marzo Il miglior modo per capire cosa sia Pikuniku è guardare il video riportato qui sotto, probabilmente, perché in effetti non ci sono categorie videoludiche in grado di catturarne precisamente l'essenza. Si tratta di una sorta di platform con elementi adventure, tutto rappresentato con una simpatica grafica minimalista e infantile, che pone il bizzarro protagonista di fronte a vari problemi e puzzle da risolvere. Interagendo con le sue lunghe gambette con tutto ciò che gli si para intorno, il protagonista si ritrova ad aiutare vari strani personaggi e aggiustare un po' di questioni nel mondo di Pikuniku, dove la simpatia generale nasconde però diverse problematiche da risolvere, a quanto pare. Una possibilità di divertimento aggiuntivo è data dalla presenza del multiplayer cooperativo, che si presta anche facilmente ad essere fruito in famiglia e con i più piccoli, considerando l'aspetto faceto del gioco.



State of Decay 2: Juggernaut Edition - PC e Xbox One, 13 marzo Sia che abbiate già finito State of Decay 2 o lo dobbiate ancora iniziare, il lancio di State of Decay 2: Juggernaut Edition rappresenta un evento da tenere in grande considerazione in ogni caso. Undead Labs ha continuato a lavorare sul gioco fino a sfornare questa maxi-espansione che ingrandisce notevolmente i contenuti del survival horror, fino a renderlo quasi un capitolo nuovo, cosa che rende ancora più piacevole il fatto che sia completamente gratuito, peraltro. L'aggiunta più evidente è una nuova e ampia mappa open world che ci porta a visitare la città di Providence Ridge, ma oltre a questo sono state effettuate diverse modifiche nelle meccaniche del gioco, andando ad agire sul bilanciamento e su varie dinamiche per migliorare costantemente il gameplay. Anche grafica e audio hanno subito varie evoluzioni, oltre al sistema di controllo e ai contenuti estesi anche dall'arrivo di nuove armi e oggetti. All'interno della Juggernaut Edition troviamo peraltro anche i precedenti DLC Independence Pack, Daybreak Pack e State of Decay: Heartland.