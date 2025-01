Ori and the Will of the Wisps avrà un seguito? Il direttore creativo di Moon Studios ne parla e i fan sperano

Moon Studios sta lavorando ai nuovi aggiornamento per No Rest for the Wicked, ma è più noto per aver creato la serie di Ori, composta dal gioco Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Ci sarà mai un nuovo gioco per tale universo narrativo? Nuovi commenti degli autori hanno spinto i fan a sperare che sì, ci sarà un nuovo gioco di Ori.