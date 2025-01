S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ottiene il primo aggiornamento dell'anno con la patch 1.1.4

GSC Game World pubblica il primo aggiornamento dell'anno 2025 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con la patch 1.1.4 su PC e Xbox Series X|S che va a correggere diversi problemi tecnici per il gioco su entrambe le piattaforme.

Le note della patch riuniscono insieme gli interventi per entrambe le piattaforme, che si basano anche sui feedback ricevuti fin qui dagli utenti. Come sappiamo, il gioco è stato lanciato con diversi elementi ancora da aggiustare e ottimizzare al meglio, dunque il lavoro degli sviluppatori non è decisamente finito con l'uscita sul mercato e su Game Pass, come dimostra anche la necessità di implementare completamente il sistema A-Life 2.0.

In effetti, GSC Game World ha dimostrato finora di aver preso molto sul serio il supporto per il gioco, continuando a lavorare in maniera molto intensa ai miglioramenti e agli aggiustamenti, come dimostra la pubblicazione anche di questa nuova patch.