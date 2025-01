Xbox e il futuro senza esclusive: una scelta obbligata, non voluta

Sembra ormai assodato che Xbox avrà un futuro senza esclusive, il che a pensarci è un po' un ossimoro. Ormai da mesi Phil Spencer cerca di difendere la nuova strategia della divisione gaming di Microsoft, ma la realtà dei fatti è che questo approccio rappresenta una scelta obbligata, non voluta.

È da quando esistono le console che esiste il concetto di esclusiva: sono quei contenuti a cui è possibile accedere unicamente laddove si decida di acquistare quel determinato sistema; e proprio per questo vanno a caratterizzare la piattaforma, a donarle un'identità precisa, una sua riconoscibilità.

Vuoi giocare a Super Mario Bros. o The Legend of Zelda? Compra una console Nintendo. Vuoi giocare a Horizon, God of War o The Last of Us? Compra una console PlayStation. Vuoi giocare a Halo, Gears of War o Forza Horizon? Compra una console Xbox. Vuoi scaricare l'ultimo aggiornamento di sistema e scoprire che i titoli Ubisoft non funzionano più? Compra un PC.

Ogni sistema ha la sua identità, dicevamo, e il concetto resta valido anche con l'adozione di architetture identiche. Tuttavia è chiaro che l'interfaccia utente, le funzionalità del controller e la qualità dell'esperienza online da sole non bastano a vendere una console: è il software a svolgere questa funzione, ed è buffo che sia proprio Microsoft a ignorare il motivo principale del suo successo a partire dalla prima versione di MS-DOS.

La domanda dunque è molto semplice: laddove Game Pass e, in generale, le esclusive Microsoft fossero disponibili anche su PS5 e Nintendo Switch 2, per quale motivo qualcuno dovrebbe acquistare una Xbox?