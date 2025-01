Il gioco cancellato di Warhammer era basato su Age of Sigmar: spuntano dettagli sul progetto

Non sapevamo praticamente nulla di questo progetto, ma ora emergono nuove informazioni, compreso il fatto che era un titolo multigiocatore e basato su Age of Sigmar .

Come vi avevamo segnalato, un report ha recentemente svelato che Games Workshop e Nexon hanno cancellato un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Warhammer .

Cosa sappiamo del videogioco cancellato di Warhammer

Un nuovo report di Eurogamer ha rivelato ulteriori informazioni su questo titolo cancellato. Eurogamer ha scoperto che Thought Pennies - lo studio che stava lavorando al progetto - stava realizzando un gioco basato sul gioco di ruolo da tavolo Warhammer Age of Sigmar, l'alternativa fantasy a Warhammer 40.000. Nel progetto era coinvolta anche Nexon.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è un gioco di strategia del 2023

In realtà, Nexon e Games Workshop avevano condiviso un teaser di questo gioco nel 2021 in un comunicato stampa che annunciava la loro collaborazione, descrivendo un "nuovo universo virtuale caratterizzato da un mondo socialmente interattivo tra giocatori e ambiente, supportato dalle operazioni live di classe mondiale di Nexon per sostenere il divertimento con nuovi contenuti e servizi".

Questo gioco cancellato di Age of Sigmar avrebbe visto i giocatori controllare "gli eserciti del Re Dio Sigmar e dei suoi alleati mentre combattono per riportare l'ordine nei regni" e avrebbe dovuto essere pubblicato su PC, console e dispositivi mobili.

"Sebbene la collaborazione abbia funzionato bene e Nexon ci abbia dato molti input positivi, Nexon ha apportato un cambiamento strategico. Alla fine dello scorso anno abbiamo deciso di terminare il progetto e Nexon ci sta aiutando come membro del consiglio di amministrazione", ha spiegato Thought Pennies nel confermare che il progetto è stato cancellato.

Ricordiamo infine che vi è in sviluppo un seguito di Warhammer 40.000: Mechanicus e un MMORPG creato da Jackalyptic Games e pubblicato da NetEase, senza dimenticare la serie con Henry Cavill.