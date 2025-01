Split Fiction si mostra con un trailer del gameplay cooperativo

Hazelight Studios ha pubblicato un trailer dedicato al gameplay cooperativo di Split Fiction, che rappresenta chiaramente il fulcro della nuova, originale esperienza diretta da Josef Fares.

Come viene mostrato nel video, durante la campagna di Split Fiction ci troveremo ad affrontare situazioni estremamente differenti e variegate, all'interno di ambientazioni anche molto distanti fra di loro, passando senza soluzione di continuità da scenari desertici o forestali allo spazio o ai corridoi di una stazione ad alta tecnologia.

La cosa interessante è che ad ogni cambio di contesto corrispondono modifiche al gameplay pensate per mantenere sempre vivo l'interesse dei giocatori, che potranno interagire fra di loro in maniera inedita grazie a uno split screen progettato proprio per questo fine.

Naturalmente Mio e Zoe, le due protagoniste dell'avventura, avranno anche l'occasione di sbloccare nuove e potenti abilità in un percorso di crescita costante ed entusiasmante, che consentirà loro di misurarsi con sfide man mano più complesse.