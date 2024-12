Il cinematic universe di Warhammer 40.000 di Henry Cavill si farà: Amazon e Games Workshop finalizzano l'accordo

Come ricorderete le due compagnie erano entrate in trattativa a dicembre dello scorso anno per un periodo di 12 mesi per la realizzazione di film e serie televisive prodotte da Amazon , alla condizione che entrambe le compagnie concordassero sulle linee guida creative. Ora finalmente è arrivato un aggiornamento da Games Workshop, che ha annunciato che gli accordi sono stati finalizzati e che ora inizieranno i lavori per dar vita ai primi progetti.

Games Workshop e Amazon hanno infine finalizzato l'accordo per dare vita a un universo cinematografico di Warhammer 40.000 per Prime Video, con Henry Cavill sia nei panni di star che di produttore esecutivo del progetto. A ogni modo i fan dovranno pazientare, dato che i frutti di questa collaborazione potrebbero richiedere anni.

Al via il progetto, ma ci sarà da attendere anni

"È ufficiale: Games Workshop e Amazon Studios hanno concluso il loro accordo, le linee guida creative sono state definite e siamo pronti a portare Warhammer sullo schermo", ha dichiarato Games Workshop in un comunicato.

Uno scatto da Warhammer 40.000: Space Marine 2

La compagnia fa notare che nell'ultimo anno ha discusso in maniera approfondita di personaggi, archi narrativi e temi da trattare con Amazon, fino a raggiungere un punto di vista comune. Il "Project One" ora entrerà in lavorazione, con il primo step rappresentato dalla stesura della sceneggiatura. Per questo motivo viene precisato che siamo ancora agli inizi e saranno necessari anni prima di vedere qualcosa di concreto.

"Ci vorrà qualche anno. Il Project One sta per entrare in fase di sviluppo vero e proprio. Il prossimo passo sarà la sceneggiatura o le sceneggiature che costituiranno la base di tutto il resto. Naturalmente, come tutte le cose fatte con cura, tutto questo richiede tempo... e credeteci quando vi diciamo che tutti i soggetti coinvolti sono concentrati per far sì che tutto sia perfetto."

L'unica vera certezza al momento è che questi progetti legati Warhammer 40.000 coinvolgeranno attivamente Henry Cavill, che in più di un occasione ha dimostrato di essere un fan dell'universo creato da Games Workshop, sia nei panni di attore che di produttore esecutivo.

"Io e il mio incredibile team, insieme alle brillanti menti di Games Workshop, abbiamo lavorato nelle concept room, abbattendo gli approcci all'enormità e alla magnificenza del mondo di Warhammer", ha dichiarato Cavill nelle scorse ore.

"Insieme, abbiamo passato al setaccio la pletora di personaggi incredibili e abbiamo esaminato vecchi tomi e testi. I nostri sforzi congiunti ci hanno portato a un punto di partenza fantastico per il nostro Universo, che è stato approvato dai vertici di Amazon e Games Workshop. Questo punto di partenza, per ora, rimarrà segreto."