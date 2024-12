Disponibile la prima patch di Marvel Rivals con correzioni per mappe e personaggi

L'update pesa all'incirca 8 - 9 GB (che possono variare in base alla piattaforma) e mira principalmente a risolvere alcuni problemi relativi alle mappe, in particolare un bug relativo alle collisioni speciali ai limiti delle arene che bloccava i personaggi o li faceva compenetrare con gli oggetti.

Tramite un post su X, il team di NetEase Games ha annunciato la disponibilità della prima patch post-lancio di Marvel Rivals , nello specifico la versione 20241210, da ora disponibile per il download su tutte le piattaforme.

Le altre modifiche

È stato risolto anche un problema su PC che causava dei memory leak attivando il Frame Generation dell'FSR 3 di AMD, causando in uno fastidioso effetto sfocato per i modelli dei personaggi. Sono stati corretti anche una serie di bug relativi agli eroi. Ad esempio, prima della patch la Ultimate di Black Widow non ricaricava l'energia correttamente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le altre correzioni includono bug per l'interfaccia e gli highlights, i progressi dell'evento stagionale e un problema che causava un lungo freeze dell'applicazione dopo un crash. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla note della patch con la lunga lista di correzioni apportate dal team di Marvel Rivals, che trovate a questo indirizzo.

Al netto di alcuni problemi che verranno sicuramente limati dal team di NetEase Games nel tempo, per il momento Marvel Rivals si sta rivelando un grande successo, con oltre 10 milioni di giocatori nelle prime 72 ore. Se anche voi state iniziando a muovere i primi passi in questo hero shooter free-to-play vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i consigli per iniziare nel modo migliore.