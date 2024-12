Mario Kart 8 Deluxe fa partire la Coppa Inverno del Seasonal Circuit Italy

La Coppa Inverno corrisponde alla seconda tappa del torneo e si terrà domenica 15 dicembre, in una finestra di tempo che anche questa volta resterà aperta dalle 11:00 alle 23:00. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli utenti di Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l'occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di lanciarsi nelle corse incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra.

I premi per i primi 25

Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è dunque aperto a tutti gli utenti del gioco sulla console Nintendo, anche se non in possesso del Pass Percorsi Aggiuntivi, per ampliare al massimo il pubblico potenziale.

Il torneo si concluderà poi con la Coppa Primavera, un grande evento digitale previsto il prossimo 23 marzo 2025.

Ogni coppa è un percorso a parte, dunque non è necessario aver partecipato a tutti gli appuntamenti per prendere parte a una singola coppa. I primi venticinque piloti classificati potranno aggiudicarsi uno dei premi messi in palio in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, o quelli forniti direttamente dal My Nintendo Store, oltre alle speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe.

I primi 25 in classifica, inoltre, otterranno 1000 punti oro, mentre a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.