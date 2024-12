La gamma di Smart TV di Amazon da oggi è disponibile in Italia, vediamo prezzi e caratteristiche

Amazon ha lanciato oggi in Italia la propria gamma di Smart TV con la serie Fire TV Omni QLED, Fire TV - Serie 4 e Fire TV - Serie 2. Vediamo le caratteristiche di questi dispositivi e i prezzi.

La serie Fire TV Omni QLED monta un display QLED 4K con local dimming full-array fino a 64 zone e offre i più recenti formati di qualità dell'immagine per migliorare l'esperienza visiva, grazie anche al supporto integrato per HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. La funzione "Adaptive Brightness" utilizza un sensore di luce per regolare in maniera automatica i livelli di luminosità, offrendo così un contrasto ottimale in ogni occasione. La linea Fire TV Omni QLED è dotata della modalità ambiente di Fire TV, che combina le classiche funzioni smart e i comandi vocali tramite Alexa con funzionalità ambientali che trasformano il televisore in un display intelligente. È disponibile in tre dimensioni, 43", 50" e 55", con i prezzi che partono da 599,99 euro fino ad arrivare a 799,99 euro in base al polliciaggio. Tuttavia, al momento potrete acquistarli approfittando di uno sconto del 25% grazie all'offerta di lancio valida fino al 27 dicembre. Se siete interessati li trovate a questo indirizzo o cliccando su uno dei box sottostanti.