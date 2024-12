Disponibile l'aggiornamento di sistema di PS5 24.08-10.40.00, ecco cosa cambia

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, per la precisione la versione 24.08-10.40.00, da ora disponibile per il download per tutti i possessori della console, con un peso di circa 1,32 GB. Si tratta del medesimo update che avevamo segnalato anche la scorsa settimana, ma il rollout è stato graduale e ora è disponibile anche in Italia.

Si tratta di un update minore che non porta novità in grado di mutare sostanzialmente l'esperienza di utilizzo della console, se non alcuni miglioramenti graditi. In particolare si parla di un processo di trasferimento dati da una PS5 a un'altra più stabile con file di grosse dimensioni e ritocchi per i messaggi e la navigazione in alcune schermata del sistema.