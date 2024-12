Sly 2, 3 e Jak and Daxter: The Precursor Legacy sono disponibili su PS4, PS5 e con PlayStation Plus Premium

Come parte dei festeggiamenti per i 30 anni di PlayStation, Sony ha pubblicato oggi sul PlayStation Store alcuni classici dell'era PS2, ovvero Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves e Jak and Daxter: The Precursor Legacy, da ora disponibili per l'acquisto su PS4 e PS5 al prezzo di 9,99 euro ciascuno, nonché inclusi all'interno del catalogo per gli abbonati a PlayStation Plus Premium senza costi aggiuntivi.

Jak and Daxter: The Precursor Legacy è un platform adventure realizzato per PS2 nel 2001 e il primo capitolo della serie di Naughty Dog. Il gioco segue le prodezze di Jak e il suo amico chiacchierone Daxter, tramutato in una sorta di ibrido tra una lontra e una donnola, che tentano sventare i piani dei malvagi Gol e Maia, che pianificano di corrompere il mondo con l'Eco Oscuro.