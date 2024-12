L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre è vicino, ecco data e orario

Ci avviamo verso la metà del mese e di conseguenza, non solo Natale è sempre più vicino, ma anche l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 che andranno a ingrossare le fila del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre. Ecco per quando è in programma l'annuncio ufficiale.

Sony è schemata e rigida con la scaletta del suo servizio di punta, con i titoli di Extra e Premium che, salvo rarissime eccezioni, vengono presentati il mercoledì successivo alla pubblicazione dei titoli "gratuiti" del tier Essential. La data da cerchiare sul calendario, dunque, è quella di mercoledì 11 dicembre, alle 17:30 italiane.