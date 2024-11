Tante novità per PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre, fra demo e classici

Ci sono tante novità per PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo a dicembre, fra demo e classici: lo ha rivelato Sony, contestualmente all'annuncio dei giochi PS4 e PS5 che saranno disponibili per tutti gli abbonati durante il prossimo mese.

Si parte con una versione di prova di Warhammer 40.000: Space Marine, accessibile a partire dal 3 dicembre: una corposa demo che vi catapulterà nei mondi invasi dalle orde di Tiranidi mentre, al comando del coraggioso Demetrian Titus, cercherete di fermare l'avanzata degli alieni in nome dell'Imperatore.

Avremo poi nuovi Classici PlayStation riservati agli abbonati di livello Premium: per celebrare il trentesimo anniversario della console Sony, dal 10 dicembre arriveranno Sly 2: La Banda dei Ladri e Sly 3: L'Onore dei Ladri, così da completare la celebre trilogia, nonché Jak & Daxter: The Precursor Legacy con tanto di supporto per i Trofei.