C'è un nuovo aggiornamento per Meta Quest che facilita la vita di chi lo usa con un PC Windows

L'implementazione dell'aggiornamento v72 avverrà in modo graduale, pertanto alcune funzionalità potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa cambia.

Meta ha reso disponibile l'aggiornamento v72 per i suoi visori Quest , introducendo una serie di nuove funzionalità volte a migliorare l'esperienza utente. Tra le novità più interessanti figurano un hand tracking più veloce e preciso, un metodo semplificato per connettere il visore a un PC Windows 11 e un supporto migliorato per la visualizzazione della tastiera durante l'utilizzo della realtà virtuale.

Le novità in Meta Quest dell'aggiornamento v72

L'aggiornamento v72 si concentra in particolare sul miglioramento dell'interazione con il mondo virtuale tramite le mani. Il tracciamento delle mani è stato ottimizzato per garantire una maggiore stabilità del cursore durante la navigazione, la selezione degli elementi e il trascinamento delle finestre. Inoltre, l'utilizzo delle mani in spazi ristretti è stato reso più agevole ed è stata introdotta una nuova "visualizzazione a raggi della mano" che facilita l'individuazione e la selezione degli elementi.

Un'altra novità significativa riguarda la connessione del visore a un PC Windows 11. Grazie alla funzione Desktop remoto, ora è possibile stabilire una connessione semplicemente guardando la tastiera e toccando il pulsante "Connetti" che appare sopra di essa. Questo sistema, simile a quello implementato su Vision Pro, richiede l'installazione dell'app Mixed Reality Link sul computer e un sistema operativo Windows 11 versione 22H2 o successiva.

Meta ha inoltre migliorato il supporto per la visualizzazione della tastiera in realtà virtuale. Con l'aggiornamento v72, il sistema è in grado di rilevare qualsiasi tastiera presente nelle vicinanze e di visualizzarla attraverso una "finestra" passthrough mentre l'utente è immerso nell'ambiente virtuale. Questa funzionalità, già presente in forma limitata nelle versioni precedenti, ora supporta un'ampia gamma di tastiere.

L'aggiornamento rende più semplice la connessione di Meta Quest a un PC

L'aggiornamento v72 introduce anche altre novità, tra cui nuovi sottotitoli in tempo reale per le chiamate vocali tramite l'app Persone, l'aggiunta di messaggi diretti nell'app Instagram e una nuova app Galleria multimediale per la visualizzazione di immagini, video e schermate. Intanto Microsoft ha annunciato che Windows 11 arriverà molto presto nei visori Meta Quest, non solo in cloud.

