AirPods Pro 3 arriveranno nei primi mesi del 2025, con un design rinnovato

Ci eravamo lasciati lo scorso settembre con l'evento "It's Glowtime" di Apple, che ha visto tra i principali protagonisti (oltre ad iPhone 16 e Apple Watch Series 10) la quarta generazione di AirPods, dotate del nuovo chip H2. Le grandi assenti in questo caso sono state senz'ombra di dubbio AirPods Pro 3. Secondo un nuovo report trapelato nelle ultime ore, però, non dovremo attendere poi molto per questo nuovo modello: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AirPods Pro 3: uscita nei primi mesi del 2025? In base a quanto dichiarato nelle ultime ore dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, possiamo presumibilmente aspettarci le nuove AirPods Pro 3 entro i primi mesi del 2025, suggerendo dunque un annuncio ufficiale da parte della compagnia di Cupertino entro il primo trimestre dell'anno. Non conosciamo ancora le specifiche tecniche delle AirPods Pro 3, se non che presenteranno un design completamente rinnovato rispetto alle precedenti generazioni del modello, mantenendo però i gommini intercambiabili in base alle dimensioni del proprio padiglione auricolare. AirPods Pro 3 Tra le funzionalità attese risaltano senz'ombra di dubbio una cancellazione del rumore attiva notevolmente migliorata e ancor più efficace rispetto alla precedente generazione. Le nuove AirPods Pro 3 monteranno presumibilmente il nuovo chip proprietario H3, permettendo così l'accesso a nuove e inedite funzionalità. Oltre a questo, il nuovo modello di auricolari Apple presenterà probabilmente un altoparlante integrato all'interno della custodia di ricarica, che offrirà la ricarica USB-C, in linea con i più recenti standard.