Abbiamo provato On Your Tail, un’avventura che ci porta alla scoperta di un fantastico paesino ligure

Benvenuti a Borgo Marina, il luogo in cui si svolge l'avventura narrativa On Your Tail , sviluppata dagli italiani Memorable Games, che abbiamo avuto modo di provare per qualche ora, così da farci un'idea di ciò che ci aspetta nella versione completa, in arrivo su PC e Nintendo Switch il 16 dicembre.

Con un colpo di testa improvviso, Diana decide di partire per andarne alla ricerca, a cavallo della sua "Vispa" (una Vespa, praticamente), ma il viaggio si rivela più complicato del previsto. Sembra che l'unica via d'accesso a questo strano posto sia un vecchio e buio tunnel ferroviario abbandonato. Senza darsi per vinta, la nostra percorre la strana strada per ritrovarsi invischiata in un caso di furto, cadere dalla Vispa e finire svenuta.

Diana è una scrittrice in piena crisi. Il suo professore di letteratura, nonché giudice di un concorso letterario a cui ha partecipato, le ha detto che il suo romanzo è ben scritto, ma che gli manca qualcosa, che possiamo riassumere in un bel po' di vita vissuta. Cercando fonti d'ispirazione dentro casa in preda allo sconforto, trova una vecchia cartolina lasciata da sua nonna prima di morire, che mostra un paesino che a quanto pare l'aveva letteralmente incantata e in cui avrebbe voluto vivere.

Un mistero da risolvere

Diana si risveglia nella casa del suo soccorritore, una villa posta su di una collina che dà sul paese. Un po' per senso di gratitudine, un po' per curiosità, appena apprende di un furto subito dall'uomo, fa sua la missione di scoprire chi è la ladra, una donna mascherata che pare aver colpito anche un ristorante locale.

In fondo è in vacanza alla ricerca di ispirazione, qualcosa si dovrà pur fare! Nella fase introduttiva di On Your Tail entriamo in contatto con i principali sistemi di gioco, ossia quello di dialogo, basato sulla selezione degli argomenti (che si sbloccano avanzando nel gioco ed esplorando gli ambienti), e quello di indagine, che sfrutta la cronolente, un oggetto che permette di vedere frammenti delle scene dei crimini com'erano prima degli stessi. Ad esempio, mostra come ancora chiuso un forziere che nel presente è stato scassinato, o come appeso a un appendiabiti un cappello che nel presente troviamo a terra. Le indagini si svolgono in tempo reale nelle aree interessate, che dovremo girare ed esaminare palmo a palmo in prima persona.

Diana ha appena ricostruito un evento con successo

Proprio le differenze tra le scene nel presente e nel passato ci consentono di individuare gli indizi che ci servono. Raccolto un certo numero di questi, dovremo passare alla fase di ricostruzione dei fatti, quindi scegliere l'ordine cronologico in cui sono accaduti i vari momenti per stabilire ciò che è successo. Ad esempio, indagando al ristorante di cui abbiamo accennato sopra, scopriremo come la ladra è riuscita a entrare senza farsi vedere dall'attenta padrona e il diversivo che ha creato per distrarre la donna e fuggire.