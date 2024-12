Gran Turismo 7 per PS5 è in promozione su Amazon con un grosso sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un una copia PS5 di Gran Turismo 7, che costa il 51% in meno rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 80,99€. Il prezzo attuale è 2 centesimo sopra il minimo storico, ma purtroppo la consegna è a lungo termine: è un ottimo modo per mettere al sicuro la propria copia, ma non la otterrete prima di Natale. Non è quindi adeguato come regalo natalizio, se è questo ciò di cui avete bisogno.