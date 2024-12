In Fortnite starebbe per arrivare una nuova modalità extraction shooter

Secondo Loolo_WRLD , tramite Twitter, Epic Games sta lavorando a una modalità sparatutto da estrazione (Escape from Tarkov, ad esempio), uno dei generi più in voga negli ultimi anni.

Fortnite è una piattaforma, non un videogioco, lo sappiamo bene. Al suo interno ci sempre più modalità, esperienze e tipologie di prodotti videoludici (e non). Epic Games non pare inoltre interessata a calare di ritmo, almeno stando ai più recenti rumor e leak.

I dettagli sulla modalità sparatutto da estrazione di Fortnite

Ovviamente si tratta solo di un leak, non di informazioni ufficiali. Inoltre, non è la prima volta che si parla di questa modalità, ma Loolo_WRLD afferma che non è stata cancellata come indicato da precedenti rumor, ma che è ancora in sviluppo. Chiaramente le cose potrebbero cambiare in futuro o la modalità potrebbe venir modificata anche in modo sostanziale prima della pubblicazione.

Difficile dire in che modo verrebbe contestualizzata questo extraction shooter in Fortnite. Per quanto riguarda il funzionamento, probabilmente l'idea di base rimarrà quella tipica: si entra in una mappa, si raccolgono delle risorse cercando di non morire, si raggiunge il punto di estrazione, si mettono al sicuro le risorse e si ripete.

L'unica cosa che sappiamo è che il nome in codice per questa modalità sarebbe "Arnold", sebbene non sia chiaro se vi sia un significato dietro questo termine.

Se volete sapere di nuove modalità ufficialmente in arrivo, ecco la modalità social di Fortnite, Brick Life, che ricorda The Sims.