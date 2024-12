Cosa giocherete questo fine settimana? Caves of Qud, Monument Valley 3, On Your Tail o altro?

Il weekend è arrivato e come sempre il videogiocatore consapevole deve affrontare la sfida di decidere a cosa dedicarsi. Contestualmente sono iniziate anche le vacanze di Natale , quindi i più giovani avranno anche l'onere di portare avanti la loro passione durante il periodo festivo. Del resto è noto che Babbo Natale non entra nelle case dei videogiocatori, perché li trova svegli a giocare a qualsiasi ora della notte del 24 dicembre. Deliri da indigestione di torrone a parte, la domanda che vi facciamo è sempre la stessa: cosa giocherete questo fine settimana?

Caves of Qud, On Your Tail o Monument Valley 3?

Di solito le settimane prima di Natale sono molto fiacche in termini di uscite, ma nell'ultima abbiamo recensito dei giochi che meritano decisamente un po' di amore.

In particolare Caves of Qud pare essere un vero capolavoro, come del resto era intubile anche mentre era ancora in accesso anticipato. Stiamo parlando di un emulo di Dwarf Fortress, ma con un focus leggermente diverso e un'ambientazione fantascientifica. Se non vi farete spaventare dalla grafica spartana, potrete sprofondare in un'esperienza profondissima e sfaccettata, che vi porterà via ore e ore.

Se siete alla ricerca di un'avventura più tradizionale, ma piena di colori e personaggi furry, allora On Your Tail è il gioco che fa per voi. Riuscirà la simpatica Diana a trovare l'ispirazione per migliorare il suo romanzo in quel di Borgo Marina? Vale decisamente la pena di accompagnarla in questo viaggio, meno spensierato di quanto possa sembrare.

Infine, se siete abbonati a Netflix potete scaricare liberamente Monument Valley 3 e gettarvi in una nuova avventura piena di puzzle basati sulla prospettiva impossibile, in un mondo pieno di stile che vi farà sognare. È un capolavoro come gli altri due, quindi perché rinunciarci?

Insomma, con quali giochi passerete il weekend? Quelli che abbiamo menzionato vi interessano? Oppure ne avete di vostri da giocare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.