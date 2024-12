Ora, dopo oltre quindici anni di sviluppo e nove anni di accesso anticipato, quel progetto ha finalmente raggiunto la sua versione completa, una "1.0" che non ha assolutamente tradito l'intuizione di Adams e che si può pacificamente definire come uno dei videogiochi più grandi e complessi mai realizzati. Come racconteremo nella recensione di Caves of Qud , quello compiuto dagli autori è una sorta di miracolo che spinge inevitabilmente a riflettere sulle idiosincrasie del medium moderno.

In questo mondo si comincia combattendo branchi di babbuini, impugnando un semplice pugnale di bronzo, e si finisce ad affrontare orrori extradimensionali imbracciando cannoni alimentati ad antimateria. Può capitare che il protagonista perda la lingua e di conseguenza non sia più in grado di comunicare con le altre entità presenti sul pianeta. Può accadere di creare involontariamente forme di vita quantistiche delle quali diventa praticamente impossibile liberarsi. Può succedere di rendere senziente un'incudine attraverso un Nano-Neuro Animatore e lasciarla in balia delle sue nuove domande esistenziali. Una semplice incomprensione potrebbe avviare guerre di sterminio interspecie, mentre un imprevisto tecnologico potrebbe dar vita a interi eserciti di cloni. Ma questi sono solamente minuscoli tasselli nell'infinito mosaico di possibilità realizzato da Freehold Games.

Che cos'è Caves of Qud

Questa volta tocca gettare la spugna: non basterebbero centinaia di pagine - ma forse neppure una decina di vite - per offrire una spiegazione o un'analisi soddisfacente dell'opera di Freehold Games. Caves of Qud è un roguelike e GDR di stampo sci-fi interamente improntato alla narrazione e al gameplay emergente, radicato in sistemi di simulazione talmente profondi da impattare nelle fondamenta del mondo di gioco, della storia, della fisica e delle centinaia di piccoli ingranaggi che muovono le meccaniche di un'esperienza perfettamente divisa tra contenuti artigianali e segmenti generati casualmente.

Joppa, la culla di tutte le avventure. Freehold adotta l'unico stile grafico capace di contenere la sua immensa ambizione

È un'opera che si appoggia sì a un'interfaccia grafica tanto gradevole quanto elementare e abbraccia più di ogni altra cosa l'elemento testuale, ma sceglie di farlo in maniera consapevole per mettere in scena un mondo vivo, vero, complesso e altamente imprevedibile, una simulazione di qualità straordinaria che semplicemente risulterebbe impossibile da replicare in qualunque altra cornice. Nonostante ciò Caves of Qud riesce a non perdere mai di vista la natura ludica e accessibile del videogioco: esiste una componente narrativa piuttosto curata, ma è possibile ignorarla completamente, esistono dozzine di missioni scritte a mano, ma è possibile ignorarle completamente, esiste un fenomenale sistema di generazione del "lore", ma è possibile ignorare anch'esso completamente, perché è la natura emergente a fare e disfare ciascuna avventura.

Al momento dell'avvio si spalanca un discreto ventaglio di diverse modalità: mentre quella Classic incarna la formula più tradizionale e brutale del roguelike, caratterizzata dall'immancabile morte permanente, in quella Role Play è consentito registrare dei checkpoint all'interno degli insediamenti per avvicinare l'anima a quella tipica dei giochi di ruolo, mentre la variante Wander azzera l'ottenimento di esperienza dai combattimenti e la raddoppia nei confini di scoperte e interazioni, in modo tale da accomodare le esigenze dei giocatori più rilassati.

Il fulcro dell'avventura è questo misterioso pilastro che si erge al centro del mondo di Qud. Ma che cos'è davvero?

Ma cosa si fa, in concreto, in Caves of Qud? Solitamente si parte all'avventura dalle stradine di Joppa, piccolo villaggio stretto nell'abbraccio di un immenso deserto di sale e di una fitta giungla tropicale, muovendosi all'ombra delle rovine postapocalittiche e di un misterioso pilastro che si estende verso l'infinito. E da quel momento in avanti tocca farsi largo in mezzo ai pericoli del pianeta, stravolgere lo scacchiere sociale e politico del mondo, si ricostruisce lentamente la storia di dozzine di civiltà ormai perdute, ma soprattutto si scrive quella del proprio avventuriero.