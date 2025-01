On Your Tail uscirà anche su Nintendo Switch 2

La conferma

La conferma è però arrivata quando l'utente Zenox ha chiesto "quindi, ci sarà una versione Switch 2 di On your Tail? ditemi di si XD"

La risposta è stata un netto "Sì!". Zenox ha poi chiesto un'ulteriore conferma, scrivendo: "avete detto di si solo per farmi contento è un si vero? XD". L'ulteriore risposta, a questo punto, ha fugato ogni dubbio residuo: "È un sí vero! :)"

Tutto è bene quel che finisce con un altro gioco per Nintendo Switch 2 annunciato. Del resto On Your Tail è da poche settimane disponibile per Nintendo Switch, quindi ha davvero senso che arrivi al più presto anche su Nintendo Switch 2. Comunque sia, per avere maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di On Your Tail, che ci è piaciuto davvero molto. Come saprete è ambietato una cittadina ligure immaginaria, ispirata però a dei luoghi reali della regione italiana. Se lo avete perso, intanto potete recuperarlo su PC e Nintendo Switch.