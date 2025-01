Il prossimo Xiaomi 15 Ultra potrebbe avere il SoC proprietario chiamato "Small Surge"

Un ritorno alla progettazione dei chip in-house

Non è la prima volta che Xiaomi esplora l'ambito dei chip personalizzati: nel 2017 ha introdotto il Surge S1, un SoC realizzato con processo produttivo a 28nm e utilizzato sul Mi 5c. Nonostante il progetto non abbia avuto un seguito immediato, l'azienda sembra ora intenzionata a riprendere questa strada. Il "Small Surge" potrebbe non essere un tradizionale system-on-a-chip (SoC) ma piuttosto un componente specifico, come un processore d'immagine, un driver per display o un'unità di elaborazione neurale (NPU). Questo approccio mirato potrebbe offrire un controllo maggiore su funzionalità chiave del dispositivo.

Le indiscrezioni suggeriscono che il 15 Ultra potrebbe integrare un processore d'immagine progettato internamente. Molti produttori cinesi, tra cui OPPO con il suo MariSilicon, hanno già seguito questa strategia, sebbene non sempre con successo. Xiaomi, però, potrebbe sfruttare l'esperienza accumulata negli anni per offrire innovazioni significative in settori come la fotografia computazionale, dove sensori da 200 MP e zoom ottici avanzati stanno ridefinendo gli standard.