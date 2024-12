Il trailer di lancio di On Your Tail è il video ufficiale del brano Ricominciare di Kimono

L'avventura narrativa con elementi da simulatore di vita On Your Tail è disponibile da oggi per PC e Nintendo Switch. A ricordarcelo c'è il trailer di lancio, che in questo caso di classico non ha niente. Il motivo? È il video ufficiale della canzone Ricominciare di Kimono , il nome d'arte di Sofia Tornambene, la vincitrice della 13esima edizione di X Factor Italia. Il brano fa parte della colonna sonora del gioco.

Il video di Kimono

Il filmato in se è una scarrellata che mostra la protagonista di On Your Tail, Diana Caproni, mentre guarda il mare ligure al tramonto, nelle vicinanze di un altro personaggio che s'incontra all'inizio dell'avventura, prima di arrivare a Borgo Marina, dove si svolge la gran parte dell'avventura.

On Your Tale è un gioco sviluppato in Italia da Memorable Games, ex MixedBag. Racconta del viaggio di Diana nel paese di Borgo Marina, alla ricerca di ispirazione per rendere più vivo il romanzo con cui ha partecipato a un concorso letterario. Qui vivrà una vacanza piena di attività e mini giochi, nonché di misteri da risolvere, per un titolo rilassante e pieno di colore, in cui visiteremo un luogo magico. Se volete più dettagli, abbiamo appena pubblicato la recensione di On Your Tail, che ci è piaciuto assai.

Se vi interessa, potete acquistarlo per 33,99 euro. Attualmente è in offerta lancio con il 10% di sconto, quindi costa solo 30,59 euro. Lanciati anche il catalogo digitale e la colonna sonora, entrambi al prezzo di 9,75 euro.