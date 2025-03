Disponibile il giga update 1.1.1 di On Your Tail

Stiamo parlando di un avventura con elementi da simulatore di vita ambientata in un cittadina immaginaria della Liguria, dove la protagonista va in cerca di ispirazione.

Memorable Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento di On Your Tail, l'1.1.1 , che viene definito "giga" dagli sviluppatori, visto il numero di novità che introduce e dei cambiamenti che apporta al gioco .

Tutte le novità dell'aggiornamento 1.1.1

Gli sviluppatori hanno spiegato di aver lavorato per ben due mesi per produrre l'aggiornamento 1.1.1. Vediamo quali novià introduce.

Intanto è stata migliorata la telecamera, con la possibilità di personalizzarla in moltissimi modi tramite il nuovo menù dedicato.

Il nuovo menù della telecamera di gioco

Potete quindi selezionare uno dei preset o modificarne l'accelerazione, i sobbalzi, il FoV (utile se si gioca con un monitor widescreen) e altro ancora.

Modificato anche il sistema delle storie d'amore: ora è possibile baciare tutti i personaggi con cui se ne può intessere una, anche nella stessa partita.

In termini tecnici, dopo l'aggiornamento 1.1.1, On Your Tail è passato a usare Unity 6, invece della versione precedente. Si tratta di una mossa fatta in previsione dell'arrivo su Nintendo Switch, che comporta anche un miglioramento generale delle performance. In particolare su Steam Deck non ci dovrebbero più essere fenomeni di stuttering troppo marcati e il frame rate dovrebbe essere più elevato.

On Your Tail su Nintendo Switch

La patch migliora anche le traduzioni e sistema alcuni aspetti del gameplay. Ad esempio aggiunge più carte joker per aiutare maggioramente il giocatore durante le indagini, aumenta il numero delle aree di pesca, rende pescare più semplice, migliora la cucina, aggiunge la possibilità di uscire dai mini giochi, aggiunge delle icone per mostrare le attività che sono state completate e aggiunge l'opzione di aprire il quest log dalla mappa.

La grafica è stata migliorata

Infine, anche il dettaglio grafico è stato migliorato. Lo studio di sviluppo ha promesso che in futuro aggiornerà nuovamente On Your Tail con l'opzione di rimappare i tasti. Intanto, leggete la nostra recensione per saperne di più sul gioco.