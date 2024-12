S.T.A.L.K.E.R. 2 si aggiorna con la patch 1.1.3, ecco cosa cambia

In maniera simile agli hotfix pubblicati il 19 e 20 dicembre (anche loro piuttosto voluminosi in termini di download), anche stavolta sono stati sistemati alcuni problemi più e meno noti alla community, mentre non ci sono novità per il sistema A-Life, che in ogni caso ha ricevuto delle importanti modifiche giusto pochi giorni fa con il primo aggiornamento maggiore di S.T.A.L.K.E.R. 2 .

Continua il supporto post-lancio per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , con il team di GSC Game World che poche ore fa ha pubblicato la patch 1.1.3 . Si tratta di un aggiornamento minore con una manciata di modifiche e correzioni, ma senza novità sostanziali, nonostante l'update pesi ben 7,4 GB in totale.

Le (poche) novità dell'aggiornamento

In particolare con la patch 1.1.3 è stata aggiunta una soluzione temporanea per evitare i crash dell'applicazione durante la compilazione degli shader e uno che si verificava con il messaggio di errore "ACCESS VIOLATION ERROR".

Un mutante in S.T.A.L.K.E.R. 2

Tra le novità troviamo anche un fix che faceva sparire un certo personaggio dall'Enerhetyk Palace of Culture durante la missione The Road to the Foundation. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali condivise dagli sviluppatori tramite la pagina Steam del gioco, che trovate a questo indirizzo.

Sempre in questi giorni GSC Game World ha parlato dei piani per l'anno venturo, che al momento includono ulteriori aggiornamenti per ripulire il codice di gioco di S.T.A.L.K.E.R. 2 prima di parlare di una vera e propria roadmap, che in ogni caso è prevista per i primi mesi del 2025, nonché un aggiornamento next-gen per la trilogia rimasterizzata S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy.