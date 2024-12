S.T.A.L.K.E.R. 2 contiene il sistema di IA A-Life 2 o no? GSC Game World fa chiarezza sulla questione

Come riportato da IGN, durante un'intervista in occasione della presentazione del film War Game: The Making of Stalker 2, il CEO Ievgen Grygorovych e la creative director Maria Grygorovych hanno spiegato un po' più precisamente quello che è accaduto, assicurando che il sistema A-Life 2.0 è ancora presente all'interno di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, solo che è stato momentaneamente ridimensionato e vi risultano ancora dei bug .

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è già un successo in base ai primi dati rilevati, senza contare che si tratti di una sorta di miracolo il semplice fatto che sia arrivato a compimento, ma contiene anche numerosi problemi tecnici: tra questi, il più dibattuto è il funzionamento (o non funzionamento) del sistema di IA A-Life 2.0 , che sembra quasi essere stato rimosso dal gioco, ma è andata proprio così? Gli sviluppatori di GSC Game World hanno spiegato più nel dettaglio il problema emerso.

Cos'è il sistema A-Life?

Per chi non lo conoscesse, tale sistema sarebbe l'evoluzione dell'A-Life presente già nel primo capitolo: questo gestisce l'intelligenza artificiale in modo da simulare delle routine dinamiche e credibili per NPC e creature, che si muovono e agiscono in maniera autonoma all'interno della Zona e reagiscono a ciò che gli accade intorno.

Questo, come si vedeva nei capitoli precedenti (ma comunque solo dopo diverse patch e aggiornamenti, anche in questi casi) portava a incontri imprevedibili e credibili, con fazioni in lotta tra loro che reagivano anche a come il giocatore interpretava o prendeva parte a questi eventi, e una gestione globale della posizione e dei movimenti degli NPC in tutto il mondo del gioco.

Nella fase di ottimizzazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è emerso che A-Life 2.0 era ancora decisamente buggato, tanto da costringere gli sviluppatori a modificarlo in modo da restringere l'area d'azione del sistema a un raggio più limitato intorno al giocatore, cosa che però continua a provare dei problemi.

Per funzionare a dovere, questa soluzione deve sfruttare molte risorse in termini di memoria, e il team sta ancora ottimizzando il gioco in maniera da trovare il modo di inserirla in maniera completa. A questo si aggiungono bug che fanno comparire i personaggi a mezz'aria o troppo vicini al giocatore, che possono mischiarsi in un notevole caos.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno assicurato che il sistema verrà aggiustato e introdotto in maniera completa nel prossimo futuro, con i lavori al riguardo che sono già in corso da tempo. Nell'immediato ci saranno altri aggiornamenti per sistemare aspetti con bug più urgenti, ma l'A-Life 2.0 ha comunque la massima priorità, richiedendo però più tempo.

Per quanto riguarda la rimozione del sistema nella descrizione di Steam, sembra sia stata opera di qualcuno nel reparto marketing, ha spiegato in particolare Maria Grygorovych, il quale ha pensato semplicemente di rendere più comprensibile la descrizione rimuovendo il nome del sistema e descrivendone brevemente gli effetti.

Nel frattempo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto una patch che include 650 correzioni e risulta ancora nella top ten di Steam.