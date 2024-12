Cyberpunk 2077 è il gioco più venduto su Steam nell'ultima settimana, S.T.A.L.K.E.R. 2 rimane nella top 10

SteamDB ha pubblicato la classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam , relativa alla 49esima settimana dell'anno 2024, quella che va dal 26 novembre al 3 dicembre. In prima posizione tra i prodotti più venduti troviamo Steam Deck, l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve. Se però consideriamo soltanto i giochi, spicca la presenza in prima posizione (seconda in linea generale) di Cyberpunk 2077 . Il gioco di ruolo d'azione di CD Projekt Red continua a essere molto desiderato e a vendere molto bene, quindi, nonostante gli anni sulle spalle.

I saldi di Steam

Non vi sarà sfuggito il fatto che stiamo parlando di una classifica fortemente influenzata dai saldi autunnali di Steam, attualmente in corso (termineranno il 4 dicembre). Questo spiega come mai la maggior parte dei giochi in classifica siano non proprio recentissimi, come Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077 stesso.

Da questo diventa rilevante il risultato del recentemente lanciato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che di suo non gode di alcuno sconto, segno che stiamo parlando di un titolo davvero molto desiderato. Ma ora bando alle ciance e vediamo la top 10 (calcolata per ricavi).

Steam Deck Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops 6 Baldur's Gate 3 EA SPORTS FC 25 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Red Dead Redemption 2 Warhammer 40.000: Space Marine 2 Assassin's Creed Odyssey Hogwarts Legacy

Da sottolineare che SteamDB non include nella classifica i giochi free-to-play.