L'SSD Crucial T500 da 4 TB per computer e PS5 è in forte sconto su Amazon Italia

Il periodo invernale è quello più intenso in termini di pubblicazioni e, tra giochi nuovi single player e il multigiocatore del momento da tenere sempre installato, serve spazio su PC e console come PS5. Una soluzione per chi odia dover continuare a cancellare i videogiochi dalla memoria interna è aggiungere un altro SSD, come ad esempio il Crucial T500 da 4 TB. Lo sconto è del 33% (modello senza dissipatore). Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In sconto è disponibile anche il modello con dissipatore (compatibile con PS5), ma non è il prezzo minimo storico in tale caso, sebbene la differenza sia veramente minima. Il prezzo consigliato è 459,99€ e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.