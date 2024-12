Call of Duty: Black Ops 6 è il più giocato ma S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl parte bene in USA

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è partito bene negli USA, debuttando in quarta e in terza posizione nella classifica dei titoli più giocati, rispettivamente su Xbox Series X|S e PC Steam. Certo, la vetta è sempre in mano a Call of Duty: Black Ops 6.

L'ultimo capitolo della serie sparatutto di Activision non sembra disposto a cedere, restando saldo al comando delle classifiche PS5 e Xbox Series X|S (su PC è secondo dietro Counter-Strike 2). Addirittura nel corso dell'ultima settimana quasi la metà degli utenti Xbox lo ha giocato.

La partenza di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ad ogni modo, è stata definita "solida" dall'analista Mat Piscatella, che ha parlato di una percentuale di coinvolgimento su Xbox pari a circa il 9%, nell'ambito di una classifica che ha visto anche altre interessanti new entry.

Stiamo parlando di Genshin Impact e Microsoft Flight Simulator 2024, che al debutto hanno raggiunto rispettivamente la nona e la decima posizione in classifica per numero di giocatori, mentre le altre top 10 sono rimaste più o meno ferme in questi giorni.