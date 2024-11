S.T.A.L.K.E.R. 2 starebbe ricevendo recensioni negative da gente pagata dai russi per rovinarne la reputazione

I compratori spiegherebbero anche, agli eventuali interessati, su quali punti battere per criticare il gioco: problemi tecnici e i bug. Effettivamente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha qualche problema di pulizia, ma gli sviluppatori di GSC Game World stanno lavorando alacremente per sistemarli .

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un successo di pubblico e di critica. Pare che proprio per questo abbia dei nemici: i russi. Stando a quanto riportato sui social media, su Telegram alcune persone di origine russa starebbero offrendo soldi per recensire negativamente il gioco su Steam e TikTok .

Gli effetti della guerra

Attualmente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha il 79% delle quasi 38.000 recensioni su Steam positive, per una media "Perlopiù positiva". Alcune recensioni negative non toccano specificatamente i punti su cui è stato chiesto di battere, ma altre sì. Spesso se ne incontrano di molto brevi in cui viene semplicemente detto di non comprare il gioco per i problemi tecnici, che a questo punto diventano molto sospette.

Nel post riportato ci sono due esempi di proposte anti S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con prezziario e indicazione dell'esistenza di un template per le recensioni negative.

I soldi offerti non sono in realtà molti, visto che si parla di 100 rubli per una recensione su Steam, che equivalgono a poco meno di 1 euro al cambio attuale, ma va detto che l'impegno richiesto è davvero minimo.

Come mai si sospetta che i russi vogliano danneggiare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl? Probabilmente perché GSC è uno studio ucraino che si è schierato apertamente contro la Russia. Alcuni sviluppatori sono anche andati al fronte per combattere l'avanzata delle truppe di Putin.

Se volete leggere una recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl che non è stata sicuramente pagata dai russi, c'è la nostra.