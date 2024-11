S.T.A.L.K.E.R. 2 ha una patch in arrivo che sistemerà vari problemi, vediamo quali sono i principali

GSC Game World ha lanciato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl questa settimana ma ovviamente sta già lavorando al supporto per il gioco, che si preannuncia molto lungo e impegnativo per il team, con una nuova patch in arrivo di cui sono emersi i primi dettagli, come i problemi principali a cui cercherà di fare fronte.

Con un messaggio pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno spiegato quali sono gli aspetti che verranno colpiti in particolare da questo primo aggiornamento dopo la patch del "Day 0", che come abbiamo visto ha già risolto molti problemi che erano stati rilevati anche nelle versioni utilizzate per le recensioni del gioco.

In una lettera rivolta ai giocatori, GSC Game World aveva spiegato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ancora degli aspetti grezzi che devono essere sistemati, ma che il supporto continuerà a lungo e il team si aspetta di continuare a lavorare sul gioco ancora per molto tempo.