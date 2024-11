S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha problemi con una caratteristica fondamentale, il team ci sta lavorando

Questa è la soluzione adottata anche nei capitoli precedenti per simulare la "vita" all'interno della Zona, determinando incontri che risultavano alquanto credibili, seguendo routine di comportamento in grado di radicare più profondamente posizione e spostamenti degli NPC in maniera realistica.

Si tratta del sistema adottato da GSC Game World per rendere particolarmente viva la Zona, ovvero l'area in cui si svolge il gioco, attraverso una gestione particolare dell'intelligenza artificiale che dovrebbe rendere più realistico e credibile il comportamento degli NPC .

Sembra che uno degli elementi problematici di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sia proprio il sistema A-Life , ovvero una caratteristica fondamentale della serie e una di quelle su cui è fondata la sua particolare meccanica, dunque è importante che gli sviluppatori lavorino per risolvere i problemi , come hanno assicurato di stare facendo.

A-Life 2.0 ancora in rodaggio

Tra i problemi tecnici rilevati in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ci sono in effetti anche alcuni aspetti degli elementi gestiti da A-Life, che per l'occasione dovrebbe essere stato aggiornato alla versione 2.0, ma evidentemente ha ancora alcune questioni da risolvere.

La posizione e i movimenti dei nemici sembrano non seguire la logica sottesa al sistema di gestione di GSC Game World, cosa che gli sviluppatori hanno rilevato a su cui stanno lavorando.

Il sistema A-Life, per esempio, è in grado di tracciare la posizione di vari NPC all'interno di un'area del mondo di gioco e gestire i movimenti di questi con conseguenze credibili: per esempio, diverse fazioni potrebbero trovarsi su uno stesso percorso e ingaggiare battaglia in maniera autonoma, consentendo al giocatore di prendervi parte o di sfruttare la situazione per passare inosservati.

Questi sono elementi diventati standard per la serie, ma che evidentemente devono essere ancora aggiustati al meglio in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, considerando che il team ha riferito su Discord di essere al corrente di alcuni problemi legati a A-Life 2.0 e al comportamento degli NPC, a cui sta attualmente lavorando.

Gli sviluppatori hanno pubblicato nelle ore scorse una lettera rivolta ai giocatori in cui spiegano che il gioco deriva da un lungo lavoro di amore e di passione e che al momento ha ancora alcuni lati grezzi, ma il supporto sarà a lungo termine e il nuovo capitolo continuerà a migliorare nel tempo. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.