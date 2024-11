Ora potete usare il vostro iPhone per emulare l’Atari Jaguar

Dove trovarlo

Parlando della conversione e del prezzo, Whitehouse ha spiegato: "Per realizzare questa conversione ci ho messo un sacco di soldi, escludendo la manodopera, e sarebbe bello recuperarne almeno una parte". Da qui viene giustificato il fatto che non è gratuito.

Di conseguenza, ha chiesto ai suoi seguaci di aiutarlo a diffondere la notizia dell'arrivo dell'emulatore nell'App Store, per venderne quante più copie possibile al lancio, in modo che diventi visibile sulla piattaforma e non muoia "lentamente nella sua culla", come avviene per la maggior parte del software iOS.

Se vi interessa, potete acquistare BigPEmu per iOS dall'App Store.

Whitehouse è un nome noto sulla scena emulatoria, essendo anche a capo del settore della conservazione digitale della Video Game History Foundation. Per mostrare in azione il suo emulatore ha usato Tempest 2000 di Llama Soft, uno dei giochi migliori tra quelli usciti sulla sfortunata console di Atari.

Naturalmente è giusto ricordare che l'emulazione è una pratica completamente legale. Ciò che è illegale è il possesso di rom di cui non si dispone di una copia originale o l'utilizzo di codice soggetto a copyright per l'emulazione stessa.