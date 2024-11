Deadpool e altri sei giochi spariti di Activision hanno ricevuto dei misteriosi aggiornamenti su Steam

Negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno notato su SteamDB degli strani movimenti riguardanti alcuni giochi di Activision spariti ormai da sette anni . L'editore li ha rimossi dalla vendita per questioni legate ai diritti degli stessi e da allora non li ha più toccati. O meglio, non li aveva, visto che li ha da poco aggiornati, per quanto dietro le quinte. Tra questi ci sono Deadpool , tre giochi dei Transformers, i Marvel Ultimate Alliance e Spider-Man Shattered Dimensions.

Un mistero

Stando allo storico degli aggiornamenti, fatti il 14 novembre, ciascuno di questi giochi ha ricevuto un nuovo screenshot. Il che ha poco senso, visto che le pagine Steam degli stessi non sono più accessibili pubblicamente. Quindi, che cosa mostrano queste immagini? Soprattutto, per chi sono?

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Vale la pena di leggere l'elenco completo dei giochi che sono stati aggiornati:

Transformers: Fall of Cybertron

Transformers: War for Cybertron

Transformers: Devastation

Marvel Ultimate Alliance 1 & 2

Deadpool

Spider-Man: Shattered Dimensions

Naturalmente il primo pensiero in casi del genere va alla possibilità che questi giochi possano in qualche modo tornare in vendita. In particolare Deadpool potrebbe risultare interessante, considerando che il successo del recente film Deadpool & Wolverine ha dato un fortissimo slancio alle vendite delle copie usate del gioco per Xbox 360 su Ebay e affini.

Chiaramente potrebbe anche non significare nulla e che sia in corso una qualche manutenzione interna, ma staremo a vedere.