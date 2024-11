Tanti controller Xbox in vari colori sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via alla sua lunga lista di promozioni speciali. Dalle 00:01 del 21 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su tantissimi prodotti, tra tecnologia, videogiochi e non solo. Quali nello specifico? Tra i svariati prodotti in offerta su Amazon Italia durante questo periodo, possiamo ad esempio trovare i controller Xbox in varie colorazioni . Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto.

Le differenze dei controller Xbox

Quelli in offerta sono controller Xbox in varie colorazioni. L'unica differenza è per l'appunto il colore. Le funzioni sono identiche per ogni versione in promozione e non ci sono accessori inclusi nelle confezioni. I controller sono compatibili con PC, Xbox One, Xbox Series X|S, dispositivi mobile e anche alcune smart TV.

Controller Xbox in varie colorazioni

Notiamo nello specifico i colori Vapor. Bisogna sapere che tali controller non hanno un motivo fisso: essendo colorati con una tecnica basata su una vernice nebulizzata, ogni volta il risultato è diverso. I colori son ovviamente gli stessi ogni volta, ma l'estetica sarà unica e irripetibile.