Il processore AMD Ryzen 5 7600 è in offerta per il Black Friday di Amazon

Il prezzo consigliato per questo processore è di 252,46 euro, mentre quello in offerta è di 184,85 euro , con un risparmio di quasi 70 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la possibilità di effettuare il reso entro il 15 gennaio 2025.

Continuano le promozioni di Amazon per il Black Friday 2024 . Se avete intenzione di assemblare un PC o di aggiornare la vostra configurazione con una CPU più potente potrebbe interessarvi l'offerta sul processore AMD Ryzen 5 7600 , ora proposto con uno sconto del 27%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina della promozione tramite questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Le caratteristiche del processore Ryzen 5 7600

Il processore AMD Ryzen 5 7600 è basato sull'architettura Zen 4 e prodotto con un processo a 5 nm. Ha 6 core e 12 thread, che lo rendono adatto per il multitasking e le applicazioni che richiedono molta potenza di calcolo. Ha una frequenza base di 3,8Ghz che può arrivare fino a 5,1 Ghz grazie alla tecnologia Turbo Core. Dispone di 32 MB di cache L3 e ha un TDP di 65 W e dunque risulta molto efficiente dal punto di vista energetico.

Ryzen 5 7600

Supporta memorie DDR 5 con una velocità massima di 5200 MT/s e può gestire fino a 64 GB di RAM in modalità dual-channel. Utilizza il socket AM5, il più recente per le schede madri per processori AMD. Questo modello include una GPU integrata basata su RDNA, il che permette di utilizzare il PC senza una scheda grafica dedicata. Inoltre, nella confezione è incluso il dissipatore AMD Wraith Stealth .